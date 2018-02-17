В Москве подросток 9 дней бродяжничал в поисках отца-банкира

Юноша разыскал адрес отца по объявлению в Сети, передаёт Telegram-канал «Mash».

Полиция нашла юнца в Раменском районе, фото psy-practice.com, hotgeo.ru

В Москве 14-летний подросток сбежал из дома с целью найти отца-банкира. Мальчик 9 дней жил на улице и караулил родителя под окнами жилых домов, пока не оказался в руках полицейских. Подробности инцидента осветил Telegram-канал «Mash».

Отец подростка ушёл из семьи, когда мальчику было 6 месяцев. Новая возлюбленная из-за ревности запрещала экс-главе «Национального Корпоративного Банка» общаться с сыном. Парень не смирился с отречением родителя и решил его разыскать. Он подал объявление в Сеть, где указал имя и должность предполагаемого отца.

В конце июня подросток разыскал квартиру папы и мачехи на Кутузовском проспекте столицы. Чтобы привлечь внимание родителя, он написал ему письмо на плакате и стоял с листом у жилища. Однако несколько дней по адресу никто не объявлялся.

После подросток начал обхаживать другие адреса, где у его папы была недвижимость (несколько жилищ в районе Садового кольца). Он начал караулить родственника под всеми местами, где тот мог появиться. Мальчик признался, что каждую ночь пробирался на чужие участки, всматривался в окна, надеясь увидеть родственника.

9 дней он бродяжничал по Москве, ночевал в кустах или у случайных людей. Последней надеждой оказался поселок Быково в Раменском районе, где должны жить его дедушка с бабушкой. Там подростка поймала полиция. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту данного инцидента.

Юнца отправили в больницу. Уточняется, что мать парня также госпитализирована.