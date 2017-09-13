В Краснодаре ребёнок тяжело травмировался, упав с электросамоката

Мальчик экстренно госпитализирован после инцидента в парке «Краснодар», регуправление СК уже начало проверку по данному факту.

В Краснодаре мальчик травмировался, катаясь на самокате. Фото: kp.by, kuban24.tv, instagram.com/tipich_krd/

Накануне вечером, 10 июня, мальчик 12 лет со своей тетей пришли погулять в парк «Краснодар». Они приехали в столицу края из Апшеронского района.

Мальчик очень хотел покататься на электросамокате, который тетя и взяла ему в прокате. По словам очевидцев, ребенок в какой-то момент ускорился, но, не справившись с управлением и не успев затормозить, врезался в бордюр. От удара ребенок вылетел с электросамоката, сильно ударился об асфальт и тяжело травмировался.

Окружающие на месте делали потерявшему сознание парню искусственное дыхание. «Скорая» в тяжелом состоянии забрала его в больницу.

Артем Коноваленко, начальник пресс-службы УМВД России по Краснодарскому краю, сообщил, что по факту падения начата доследственная проверка. Выясняются обстоятельства и лица, причастные к происшествию. В том числе, владельцы электросамоката. По ее окончанию будет принято соответствующее решение.

Средняя скорость эсамоката составляет около 15-20 км/ч. Но на ровных участках его вполне можно разогнать до 30, а продвинутые модели — даже до 50 км/ч.