В Краснодаре ребёнок тяжело травмировался, упав с электросамоката

Мальчик экстренно госпитализирован после инцидента в парке «Краснодар», регуправление СК уже начало проверку по данному факту.
Накануне вечером, 10 июня, мальчик 12 лет со своей тетей пришли погулять в парк «Краснодар». Они приехали в столицу края из Апшеронского района.
Мальчик очень хотел покататься на электросамокате, который тетя и взяла ему в прокате. По словам очевидцев, ребенок в какой-то момент ускорился, но, не справившись с управлением и не успев затормозить, врезался в бордюр. От удара ребенок вылетел с электросамоката, сильно ударился об асфальт и тяжело травмировался.
Окружающие на месте делали потерявшему сознание парню искусственное дыхание. «Скорая» в тяжелом состоянии забрала его в больницу.
Артем Коноваленко, начальник пресс-службы УМВД России по Краснодарскому краю, сообщил, что по факту падения начата доследственная проверка. Выясняются обстоятельства и лица, причастные к происшествию. В том числе, владельцы электросамоката. По ее окончанию будет принято соответствующее решение.
Средняя скорость эсамоката составляет около 15-20 км/ч. Но на ровных участках его вполне можно разогнать до 30, а продвинутые модели — даже до 50 км/ч.