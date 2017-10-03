Житель Камчатки облил бензином и угрожал поджечь свою сожительницу

Расправу над девушкой он сопровождал словесными угрозами.

Житель Камчатки угрожал сжечь свою сожительницу. Источники: krsk.au.ru, vkirove.ru

Очередной случай насилия в семье случился на Камчатке. 9 июля, примерно в 20:00 житель города Елизово Камчатского края напал на свою сожительницу. Мужчина удерживал девушку в жилом доме возле аэропорта, обещал расправиться с ней, а потом облил бензином и заявил, что подожжёт. Жительница Камчатки отнеслась к словам сожителя серьезно и заявила на него в полицию. Правоохранители классифицировали тот факт, что нападавший обещал поджечь свою сожительницу, как угрозу убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит ограничение свободы сроком до двух лет, или обязательные работы от 480 часов и до двух лет, в зависимости от того, насколько явным было исполнение угрозы. Что спровоцировало такое агрессивное поведение елизовчанина — не сообщается.

Подобным образом угрожал родственнице гражданской супруги житель Республики Алтай в начале мая. Мужчине не понравилось, что сестра сожительницы после совместного распития спиртного захотела остаться у них на ночь. Тогда он облил женщину горючим из канистры. Гостья ушла, но заявила в полицию и обидчика задержали. Против него также завели дело об угрозе убийством.