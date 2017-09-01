Невеста умерла в Москве на собственной свадьбе

Трагедия на торжестве произошла по причине анафилактического шока.

Невеста, автомобиль скорой помощи Фото: bliss.by, radio1

Трагедией в Москве закончилось торжество по случаю бракосочетания. Инцидент произошёл в южной части столицы 11 июля. Как сообщают СМИ, на собственной свадьбе умерла 25-летняя невеста Александра.

Новобрачной стало плохо за праздничным столом. Гости позвонили медикам. Скорая прибыла быстро, врачи определили наличие у невесты анафилактического шока. Они экстренно вызвали реанимобиль. Вторая бригада тоже не смогла спасти пострадавшую. Девушка скончалась.

Анафилактическим шоком медики называют быстроразвивающуюся аллергическую реакцию, которая может вызвать летальный исход.

Причина произошедшего пока не известна. Подробности смерти на свадьбе в Москве выясняют правоохранители.

Похожая ситуация случилась в Бразилии сентябре 2019 года. Джессика Гуедес, которой было 30-лет, направлялась в Сан-Паулу, где намечалось торжество в церкви. Невеста находилась на шестом месяце беременности.

Девушка стала жаловаться родственникам на плохое самочувствие перед посадкой в лимузин. Джессика сообщила о головокружении и болях в области шеи. Те решили, что счастливая невеста перенервничала перед важным событием.

В итоге, до Сан-Паулу невеста не доехала и скончалась в свадебном автомобиле. Медики сообщили, что у Гуедес произошёл инсульт.