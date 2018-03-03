В Ростове неизвестные обстреляли из ружья утят

Злоумышленников не смутили даже гулявшие на Зелёной поляне дети.

Хулиганы расстреливали уток ради потехи. Фото: Ростов Главный, classpic.

В одном из городских пабликов жительница Ростова рассказала о вопиющем случае на Зелёной поляне. По словам горожанки, в субботу вечером к озеру подошла компания неизвестных мужчин. У одного из них было зачехлённое ружьё.

Вскоре они ради развлечения обстреляли плавающих утят, которых незадолго до этого кормили дети. Гуляющие горожане попытались поставить на место вооружённых живодёров и те, не дожидаясь вызова правоохранителей, поспешили скрыться.

В комментариях к публикации подписчики недоумевали: почему свидетели инцидента сразу не позвонили в полицию? Если неизвестные злоумышленники воспользовались огнестрельным оружием, то им грозит большой штраф и конфискация ружья.

Если же они были вооружены пневматикой, то и в этом случае ничем хорошим для хулиганов дело не закончилось — стрельба при большом скоплении людей также наказуема.

Тем не менее, комментаторы советуют непременно обратиться в полицию или Росгвардию, чтобы привлечь стрелков за жестокое обращение с животными. По информации, полученной из регионального УМВД, в правоохранительные органы не поступали обращения в связи с этим инцидентом.

Ранее сообщалось, что в Ростове полиция разыскивает подозреваемого, расстрелявшего из охотничьего ружья двух человек. Раненные доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.