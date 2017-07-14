В Воронеже сотрудница ТЭЦ насмерть обварилась паром

Коллега погибшей пытался спасти женщину и получил сильные ожоги.

В Воронеже дежурный машинист турбин ТЭЦ насмерть обварилась паром. Источники: open4business.com.ua, new.vse42.ru

55–летняя сотрудница ТЭЦ в городе Воронеже получила травмы несовместимые с жизнью из-за несчастного случая на предприятии. Женщина обварилась паром из-за внезапной аварии.

Примерно в полночь 12 июля в зале паровых турбин прорвало одну из труб. Струя пара ударила в будку дежурного машиниста турбин со стороны двери. На помощь женщине бросился 45–летний начальник смены и попытался оказать подчиненной первую помощь, но она обварилась паром насмерть. Мужчина попробовал разбить стекло на двери с другой стороны, и получил в результате этой попытки ожоги. На данный момент угрозы его жизни нет. Более подробная информация не раскрывается, в связи с тем, что на объекте правоохранителями ведутся следственными действиями.

Руководство компании ПАО «Квадра» уже выразило соболезнования родственникам сотрудницы и пообещало оказать семье материальную поддержку. Случившееся представители компании назвали несчастным случаем. При этом в 2018 году «Квадра» модернизировала ТЭЦ–2, сделала капитальный ремонт турбин и водогрейного котла. Также обновили вспомогательное оборудование.