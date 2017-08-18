Пропавшую в Краснодарском крае 3-летнюю девочку нашли полицейские

Ребёнок ушёл со двора частного дома в Горячем ключе. Её жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

В Горячем Ключе нашлась пропавшая 3-летняя девочка. Фото: pixnio.com.

В Краснодарском крае около 12 часов дня в полицию поступило заявление о пропаже 3-летней Алисы, приехавшей вместе с родителями погостить к родственникам в город Горячий Ключ. К счастью, пропавшую девочку вскоре нашли живой и невредимой.

Как сообщал «КП-Кубань», ребёнок вышел поиграть во дворе дома, расположенного на Новосельской улице. Оставшись на несколько минут без присмотра, девочка исчезла. Как предполагала знакомая семьи Екатерина, маленькая Алиса могла уйти в сторону МФЦ или к городскому озеру, так как ранее только туда ходила с матерью.

По сообщению пресс-службы УМВД края, правоохранительные органы проверили эти два маршрута, а также организовали поиски ребёнка в прочих частях города. В результате обнаружили Алису не в районе МФЦ или озера, а в другой части Горячего Ключа в 1,5 км от места пропажи.

В поисковых работах приняли участие сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовые службы и кинологи. Также на помощь полицейским и семье девочки пришли местные жители и волонтёры.

Алиса после обнаружения полицейскими. Фото: Telegram-канал @ tipichkras

Сейчас здоровью и жизни ребёнка ничего не угрожает. Её вернули родным.