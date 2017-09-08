В Тульской области нашли мёртвой пропавшую ранее школьницу

Тело 13-летней девочки нашли в лесопосадке рядом с поселком Бородинский Киреевского района.

Под Тулой найдена мертвой пропавшая девочка. Источники фото: Фото n71.ru, total.kz, news-r.ru

Девочку нашли мёртвой 28 июня около 21 часа 40 минут. До этого пропавшую ранее школьницу 3 дня искали совместными силами СК, МЧС, УМВД, спасателей поискового отряда «Лиза-Алерт». В поисках были задействованы десантники Воздушной дивизии № 106. В Тульскую область прибыли криминалисты Главного управления, чтобы оказать помощь и ускорить расследование.

Девочка пропала в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области 25 июня. Родственники сразу же обратились к правоохранителям.

Органами СК было возбуждено дело. Ряд СМИ, в частности «Российская Газета», сообщают, что расследование ведётся по части 2 статьи 105 УК РФ «убийство малолетнего».

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз с целью скорейшего выяснения причин смерти 13-летней школьницы.