4 мая в Воронежской области нашли тело мертвой роженицы в поле.

Это случилось возле села Подгорное. Известно, что возле мертвой женщины обнаружили ребенка. Их нашел мужчина, живший в этой местности. Об увиденном он тут же сообщил сотрудникам полиции. Новорожденного малыша нашли завернутым в кофту его матери. Полагают, что женщина умерла от кровотечения, потому как рожала не в медицинских условиях. Новорожденный ребенок не пострадал, его отвезли в больницу на осмотр. К слову, роженица не числилась ни в одной из местных поликлиник. Во время беременности на учете она не стояла.

Напомним, недавно в Якутии девочки проникли в морг. Оттуда они вынесли коробку, в которой увидели мертвое тело недоношенного ребенка. От испуга они выбросили свою "находку" возле того же здания и убежали. Сотрудники полиции выяснили, что дети из неблагополучной семьи. Их мать в данный момент пребывает в колонии. Полиция проводит дополнительную проверку по данному происшествию.