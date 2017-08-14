В Оренбуржье в пожаре погибли дети

В Оренбуржье случился пожар в доме многодетной семьи. Погибли дети.

Это произошло в ночь на 5 мая. Мать семейства со своим 12-летним сыном не была в доме. Оставались только ее отец и шестеро детей.

Шестидесятивосьмилетний мужчина почувствовал запах огня и позвал внука проверить. Мальчик обнаружил, что в кухне возник пожар.Подросток поспешил и вынес из горящего дома двоих младших сестренок и своего дедушку. На помощь он позвал соседей. Шестнадцатилетнюю девушку и ее семилетнюю сестру спасти не успели, они погибли в доме.

Известно, что спасший своих родственников мальчик, его дедушка и соседка, которая помогала в этот момент, госпитализированы из-за отровления угарным газом. Приехавшие на место проишествия пожарные смогли полностью избавиться от огня примерно в 4:00 утра. Сообщается, что пламя уничтожило все сещи, кровлю дома и надворные постройки.

Напомним, недавно в Якутии произошел странный инцидент. Две малолетние девочки проникли в морг и вынесли оттуда коробку, в которой после этого обнаружили труп недоношенного ребенка. Они испугались и выбросили то, что нашли, возле самого здания. В полиции выянснили, что девочки из неблагополучной семьи, а их мать находится в колонии.