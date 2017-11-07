В Якутии девочки вынесли из морга труп младенца

В Якутии маленькие девочки проникли в морг и вынесли оттуда труп младенца.

Сообщается, что малолетние девочки проникли в местный морг через окно. Там они украли коробку. Когда они ее открыли, то увидели внутри мертвое тело недоношенного младенца. Дети испугались от того, что нашли, и выбросили «находку» рядом со зданием морга. Отмечается, что там отсутствуют решетки на окнах и именно поэтому детям удалось пробраться внутрь.

Выяснилось, что девочки из неблагополучной семьи. Их маму давно лишили родительских прав. Сейчас мать двоих детей находится в колонии. Сотрудники правоохранительных органов проводят дополнительную проверку по этому инциденту.

Напомним, недавно в Мурманске четырнадцатилетняя девочка выпала из окна. Оказалось, что она хотела спуститься с четвертого этажа на первый. Скорее всего, она сорвалась и упала вниз. С полученными травами подростка госпитализировали.