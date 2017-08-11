В Дагестане 39-летнюю женщину обвинили в убийстве своего новорожденного ребенка

В Дагестане 39-летнюю женщину обвинили в том, что она убила своего новорожденного внебрачного ребенка.

Согласно заявлению следственного комитета, в 2017 году обвиняемая забеременела. Это она скрыла от своих близких, так как ребенок внебрачный. После того, как в марте этого года девочка появилась на свет, мать ее задушила. Мертвое тело ребенка женщина завернула в наволочку и выбросила в яму возле пустыря. Спустя месяц умершую девочку нашли прохожие около проезжей части.

Как только тело младенца нашли, то начали расследовать это дело. Позже следователи нашли обвиняемую.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего. По закону за убийство новорожденного ребенка женщине грозит до 5 лет лишения свободы.