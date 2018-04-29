Специалисты рассказали об основных симптомах лейкоза

Лейкоз, или белокровие, является одним из самых опасных и трудно обнаруживаемых на ранних стадиях типов рака. Его причиной является патологическое размножение белых кровяных телец, в норме отвечающих за иммунный ответ организма при заболеваниях. Врачи рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы предупредить развитие болезни.

Повышенная температура тела, озноб и проблемы со сном являются частыми симптомами при многих заболеваниях, сопровождают они и лейкоз. Также стоит обратить внимание и на частые простудные заболевания, ведь при этом виде рака сильно снижается иммунитет.

Одним из последствий лейкоза является также пониженное содержание эритроцитов — клеток переносчиков кислорода. Это приводит к анемии, одышке, слабости и утомляемости. Помимо эритроцитов в крови также недостаёт и тромбоцитов, из-за чего у заболевшего часто образуются синяки, долго не заживают мелкие ссадины и порезы.