В Америке ученые нашли способ борьбы против рака крови. Исследования были проведены в Бостоне.

Специалисты обнаружили в клетках человека белок UFD1. Он является причиной развития лейкемии у взрослых и детей. Этот белок вызывает деградацию клеток. Вследствие он попадает в цитоплазму. Высокий уровень содержание такого белка в живом организме является причиной повышения лейкоза в крови. Деятели науки выяснили, что такой процесс можно сдерживать.

Лейкозом называют заболевание кровной систем. Ранее подобный белок не был обнаружен учеными, как причина возникновения этой болезни.

Как только организм поражает агрессивная форма лейкоза, то уровень зловредного белка увеличивается. Ученые обнаружили, что если снизить производительность генов человека, которые отвечают за белок UFD1, то так можно будет даже сдерживать рост раковой опухоли.

Таким образом, ученые нашли путь, как можно бороться с опасными процессами для человеческого организма, которые разрушают необходимые для жизни здоровые ткани.