Ученые назвали 8 видов рака, распространенных среди молодых людей

Американское общество по борьбе с онкологией обнародовало данные исследования по видам рака, встречающегося чаще всего у молодых людей.

Исследование, протяженностью в 20 лет на людях возрастом от 25 до 84 лет показало, что к 50 годам за это время увеличилось число заболевающих раком. В большинстве случаев заболевание было связано с ожирением, поражены были миеломы, поджелудочные железы, желчные пузыри, почки, матки, эндометрии, кишечники. Ученые предполагают, что корнем зла является малоподвижный образ жизни и нездоровое питание, в частности фастфуд.

Обладатели рака желудочно-кишечного тракта, которые не связаны с лишним весом и вредным питанием, скорее всего, по словам ученых, жили в условиях плохой экологии, часто использовали антибиотики, и болели аутоиммунными заболеваниями.