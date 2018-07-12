Ученые доказали пользу йоги при артрите

Индийские ученые доказали пользу йоги. Научные сотрудники в ходе эксперимента выяснили, что люди, страдающие артритом, чувствовали улучшения после занятий йогой.

Исследователи провели интересный эксперимент, в котором участвовали люди, болеющие артритом. Специалисты разделили их на две группы, в которых использовались разные методы лечения. Первая должна была на протяжении двух месяцев заниматься йогой, а вторая лечиться с помощью лекарственных препаратов.

У участников группы, где занимались йогой, были замечены значительные улучшения состояния: перестали ломить кости и эластичность суставов повысилась. Ученые рекомендуют заниматься йогой в комплекте с приемом лекарств для улучшения состояния больных.