Специалисты: Есть способ, который поможет избежать болезней шеи

Специалисты уверены, что с приходом новых технологий «пришли» и новые болезни. Одна из таких - шейная болезнь, и известна она под разными названиями – «текстовая шея» (в английском варианте text-neck) или «SMS-шея». Об этом сообщает 1001 Совет.

Как показали исследования, в среднем, человек проводит за экраном смартфона от 2 до 4 часов в день, в это время, шейный отдел начинает испытывать дискомфорт, который возникает из-за значительного перенапряжения.

Дело в том, что люди довольно долго проводят время за гаджетами в одном положении, оттого нарушается кровообращение и увеличивается нагрузка на шейный отдел почти в 2 раза. Человек начинает испытывать неприятные ощущения: головные боли, онемение и, естественно, боли в шее.

Специалисты советуют «пресекать» развитие болезней следующим образом:

1) Обязательные перерывы – каждые 20 минут.

2) Гаджеты должны быть на уровне глаз.

3) Ежедневная гимнастика или занятия спортом.

4) Правильное расположение во время сна – важный аспект, который снизит риск шейных заболеваний. Сторонникам спать на спине стоит разметить подушку под коленями, тем, кому по душе спать на боку – положить подушку между коленей, а если человек «проводит сон» на животе - валик нужно положить в области таза и живота.

Специалисты отметили, что если все методы уже испробованы, а дискомфорт остался, нужно обратиться к врачу, который составит необходимый курс лечения.