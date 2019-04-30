Диабет проявляет себя пятью ранними странными признаками – Медики

От этого заболевания, по статистике ВОЗ, в мире страдает 500 миллионов человек. Не исключено, что их количество намного больше. Не все подозревают, что болезнь у них уже развивается.

Диабет, как сообщили медики, проявляет себя пятью ранними странными признаками. Это заболевание возникает, когда начинает неправильно работать поджелудочная железа. Вследствие этого, гормон инсулина начинает производиться организмом в недостаточном количестве.

Ранняя диагностика диабета является очень важной для его лечения. Медики сообщили, что каждый может сделать это по некоторым признакам.

Первыми из них является то, когда изменяется цвет кожи. В особенности, это касается паховой области, шеи и подмышек.

Также о появлении излишка сахара в организме может сигнализировать то, что в работе мочеполовой системы начинают возникать определённые проблемы. Это связано с тем, что когда уровень глюкозы начинает повышаться, это ведёт к повреждению кровеносных сосудов.

Ещё одним ранним признаком того, что в организме может развиваться диабет, служит ночное избыточное потоотделение. Также человеку стоит насторожиться, когда его сновидения становятся слишком яркими.

Следующим фактором, при котором стоит насторожиться, является долгое заживание порезов или ран.

При этом, как подчёркивают медики, все эти признаки, которые показывает диабет, не всегда влекут появление плохого самочувствия.

Однако, если «в компании» с ними выступает постоянная жажда и усталость, уже стоит направиться на медицинское обследование.

Не исключено, что это вовсе не диабет. Однако, если его выявить на ранней стадии, то вылечить эту болезнь будет намного проще.