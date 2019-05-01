Боль в пояснице может скрывать три смертельные болезни – Медики

Она может быть свидетельством остеоартрита, диабета и, даже, онкологических проблем. С помощью обезболивающих уколов снимаются спазмы. Однако, человек продолжает «сгорать», не всегда понимая причину этого.

При этом, боль в пояснице продолжает возвращаться, несмотря на уколы и применение пероральных порошков. Медики, работающие в Университете Стелленбоша, предупреждают, что она может скрывать три смертельные болезни.

Боли в спине являются основной причиной, по которой в Южной Африке люди не выходят на работу. При этом, они вызывают больше случаев инвалидности в сравнении с раком лёгких, кишечника или молочной железы вместе взятых.

Дело в том, что эта боль часто скрывает другие серьёзные заболевания. Первым из них считается остеоартрит. Медики сообщили, что у женщин по всему миру эта проблема со здоровьем является четвёртой по своей частоте, у мужчин – восьмой.

Местами поражения болезни служат суставы рук, коленей, бёдер и позвоночника. Главными проявлениями считается проявление болей в спине и её тугоподвижность. Также не исключено появление мышечной слабости.

Если у человека уже есть рак в простате, лёгких или молочной железе, а также толстой кишке, он может распространить свои метастазы в кости спины, вызывая в ней периодическую резкую боль.

Третий смертельный диагноз, который может быть после того, как появилась боль в спине – это сахарный диабет.

Исследования, проведённые учёными, работающими в Университете Сиднея, подтвердили, что у диабетиков риски возникновения болей в пояснице на 35% выше, в сравнении с пациентами без этого заболевания.

Учитывая это, медики советуют внимательнее относиться к тому, что боль в спине у вас «зачастила».