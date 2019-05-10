Исследователи доказали: У комаров есть объекты предпочтения для своих укусов

Эти кровососы достаточно переборчивы в выборе того, на кого нападать. Как правило, они предпочитают тех, кто любит сладкое, пиво или болеет диабетом.

Естественно, наибольшие неудобства эти насекомые представляют в летний период. Исследователи доказали, что у комаров есть объекты предпочтения для своих укусов.

Кусаются только самки. Им человеческая кровь или кровь животных нужна для процесса размножения. Усваиваемые комарами из неё белки необходимы для того, чтобы откладывать яйца.

Видимо, для этого процесса необходимо значительное количество энергии. Добыть столько из растительной пищи не представляется возможным.

Кожа животных является достаточно толстой и, помимо того, часто предохраняется шерстью. Поэтому, если есть возможность выбора, комары предпочитают кусать людей, у которых кожа значительно нежнее.

Исследователи провели анализ, какие категории из них подвергаются нападениям этих насекомых чаще других. Как оказалось, в первую очередь, наиболее привлекательными объектами являются те, кто любит сладкое, пьёт много пива или же болеет диабетом.

На втором месте по «привлекательности» для комаров находятся спортсмены. Это поясняется тем, что в их организме происходит повышенное выделение молочной кислоты. Её комары также очень любят.

Помимо того, был получен вывод о том, что чаще других оказываются покусанными люди с крупным телосложением. Это вызвано тем, что комары выбирают объект атаки по тому, насколько вокруг него велика концентрация углекислого газа.

Как правило, укусы этих насекомых не влекут опасности для здоровья. Однако, некоторые люди обладают индивидуальной непереносимостью их. Тогда может начаться отёк поражённого места и даже его загноение.

В жарких странах комары – это разносчики опасных инфекций. Однако, последние исследования показали, что появление таких заболевания уже осваивает и более северную географию.

Также, комары, как и клещи способны распространять энцефалит. Более всего опасность заражения им у тех, кто проживают на Дальнем Востоке.

Чтобы защититься от этой опасности, есть ряд советов. Нужно пользоваться фумигаторами и репеллентами для того, чтобы отпугнуть комаров. Кроме того, не стоит без необходимости приближаться к водоёмам. Помимо того, в продаже уже есть и ультразвуковые, и химические средства.

Данные новых исследований могут пригодиться для того, чтобы в борьбе с комарами применить новые стратегии. Возможно, благодаря им, удастся снизить их численность и активность.