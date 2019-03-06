В больнице Подмосковья удачно применили передовой метод лечения переломов

Новая технология лечения переломов называется малоинвазивный остеосинтез пластиной. Лечение проходит менее травматично.

В Московской области в Ступинской больнице применили метод лечения сложных переломов. Операцию провели для женщины в пожилом возрасте. Диагноз пациентки был закрытый перелом левого плеча со смещением. Состояние больной стабильное, операция прошла удачно.

Министр здравоохранения Матвеев с гордостью отметил, что применение техник лечения сложных переломов достаточно часто наблюдается в больницах Подмосковья. Операции по такой технологии имеют успех. Особенностью передового метода является низкая травматичность, в ходе операции врач делает всего несколько разрезов. Что бы правильно сопоставить кости используют рентген. С помощью метода малоинвазивного остеосинтеза пластиной операция проходит в разы быстрее.

Успешное применение передовой технологии удаётся с помощью профессионализма врачей, а также современного медицинского оборудования.

Дмитрий Матвеев также отметил, что сегодняшняя задача медицины - создание благоприятных условий для получения современной качественной медицинской помощи, которая будет доступна каждому пациенту Московской области.