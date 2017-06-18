Учеными создан микроробот для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые разработали прикрепляемый проводник, который может двигаться в нужном направлении внутри сложных кровеносных сосудов. Ожидается, что это будет вкладом в повышение успешности лечения болезни сердца с высокой точностью.

Исследовательская группа DGIST преуспела в разработке микроробота, который просто незаменим при таких заболеваничх, как хроническая полная окклюзия путем перемещения и направления микроробота в нужном направлении внутри сложных кровеносных сосудов. Ожидается, что это исследование увеличит успешность лечения и сократит время операции при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Магнитоуправляемый микроробот может повысить вероятность успеха лечения инфаркта миокарда.

Поскольку проводник, используемый для коронарного вмешательства, открывает закупоренные кровеносные сосуды, контролируется хирургом вручную, чтобы изменить его направление и местоположение, успех и скорость операции зависели от мастерства хирурга. Было трудно контролировать точное местоположение и направление, так как хирург должен был вручную установить и нажать проводник с изогнутыми концами внутри сложных кровеносных сосудов или соединения.

Чтобы преодолеть это ограничение, ученые применили гибкий и биосовместимый полимер, а также неодимовый магнит, который может контролировать направление и местоположение с помощью внешнего магнитного поля. Используя это, команда разработала цилиндрический микроробот, который может направлять проводник в нужном направлении, управляя микророботом с внешним магнитным полем и обеспечивая прямолинейное движение через систему Master-Slave.

Исследовательская группа также преуспела в эксперименте, который математически вычисляет и предсказывает движение микроробота и проникает в сложные кровеносные сосуды с помощью метода feedforward для контроля результата, чтобы реализовать гибкие, нелинейные движения микроробота.

Команда также преуспела в эксперименте, чтобы достичь желаемой области в 3D-модели кровеносных сосудов, имитирующей коронарную артерию сердца и биосовместимость микроробота в эксперименте по выживанию клеток.

Приставной проводник микроробот, разработанный исследовательской группой, позволяет прямолинейное движение за счет точного контроля с помощью магнитного поля и мастер-раб системы. Это может достичь желаемой области внутри сложного кровеносного сосуда гораздо быстрее, что поможет преодолеть коронарное вмешательство существующим хирургическим методом и повысить успешность и эффективность операции.

По словам специалистов, использование прикрепляемого микроробота сократит время хирургического вмешательства и позволит хирургу найти причину заболевания более точно и более быстро.