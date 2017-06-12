Химики впервые смогли синтезировать природное противораковое вещество

Ранее его удалось найти в организмах морских губок. Сразу после этого учёные стали изучать возможности его создания в лаборатории.

Только сейчас химики впервые смогли синтезировать это мощнейшее природное противораковое вещество. Видимо, уже в скором времени оно станет применяться в борьбе с онкологическими проблемами.

Название этого сложнейшего органического соединения галихондрин В. Впервые его открыли в 1986 году, исследуя морскую губку, относящуюся к виду Halichondria okadai.

Это соединение показало, что может применяться в качестве эффективного противоопухолевого препарата. В 1992 году химикам удалось создание аналога данного соединения.

Он получился очень упрощённым в сравнении с оригиналом и не обладал всеми его свойствами. Однако, и в таком виде его успешно применяют, когда лечат метастатический рак молочной железы.

Лишь в этом году та же самая группа учёных, продолжавшая свои исследования, смогла достичь необходимого результата. Создание природного противоопухолевого соединения галихондрин В произошло в лаборатории.

Химикам удалось получение 11,5 грамм этого соединения. Его чистота составила 99,81%. Синтез являлся очень сложным. В процессе использовали больше 100 разнообразных реакций. При этом, выход искомого вещества составил меньше 1%. Говоря другими словами, для получения заветных 11,5 грамм вещества, пришлось потратить исходное сырьё с массой больше килограмма.

Галихондрин В очень сложен в своём синтезировании. Это поясняется тем, что в его составе содержится 31 атом. При этом у их соединений отличные друг от друга радикалы.

Чтобы соединение могло действовать и не представлять опасность для организма, у каждого атома должно быть лишь одно положение, что необходимо соблюдать очень строго.

Таким образом, данная структура имеет до четырёх миллиардов своих вариантов. Правильным из них и пригодным для лечения рака является лишь один.

Именно поэтому, химикам на протяжении долгого времени в этом направлении ничего не удавалось. Сейчас они воспользовались новыми методиками по синтезу и установками, не доступными им ранее.

Соединение, обнаруженное японскими исследователями 33 года назад, сразу стало пользоваться в научном сообществе повышенным интересом.

При его лабораторных испытаниях было установлено, что даже незначительному количеству вещества удаётся существенное замедление в формировании микротрубочек. Это структуры, которые участвуют в делении клеток.

Учёные не могли оставить это без внимания. На первом этапе на основе галихондрина В химики смогли создать препарат эрибулин. Его до сих пор применяют при раке молочной железы. Новый синтез открывает совершенно новые возможности в борьбе с онкологией.

Новинку уже испытали на животных моделях. Это поспособствовало дополнительному пониманию в том, каким образом происходит действие сложного механизма молекулы.

На сегодняшний день учёные установили, что галихондрин В может при своём применении привести к сокращению количества фибропластов, связанных с раком. Они являются компонентами в микроокружении опухоли и вовлекаются в процесс злокачественной трансформации.

Таким образом, ученые не прекращают свои эксперименты, связанные с поиском новейших и более эффективных способов борьбы с раком. Это внушает надежду, что когда-нибудь онкологию удастся победить. Если не полностью, то в очень значительной части.