По указу лидера государства в китайской армии взяли курс на подготовку к войне. В сложной международной обстановке Си Цзиньпин, как глава государства, решил укрепит мощь армии.

В среду генеральный секретарь ЦК КПК выступил перед солдатами страны. Он призвал военачальников сосредоточиться на военной подготовке, которая будет максимально приближена к реальным боевым условиям. Главная цель – одержать обеду над любым врагом. Рядовым солдатам он пожелал не бояться никаких трудностей и тем более смерти.

Си Цзиньпин объяснил данный указ тем, что противостояние между такими странами, как США и Северная Корея, обостряет политическую ситуацию во всем мире. Это может привести к глобальным военным действиям. «Поэтому китайская Народно-освободительная армия должна быть готова к любым приказам» - считает государственный деятель.