В настоящее в мире не существует более совершенного оружия относительно отражения атак дронов, чем ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства. Так считает редакция известного военно-политического журнала The National Interest (США). В материале указано, что в американской армии таких комплексов нет, поэтому за устранение всех угроз с воздуха отвечает только авиация. У аналитиков журнала вызвала восхищение эффективность, с которой была отражена атака управляемых террористами дронов, на российской авиабазе Хмеймим (Сирия). Об этом пишет портал «Государственные Вести».

В комментарии к новости Андрей Колесник (депутат Госдумы РФ VI созыва, ветеран спецподразделений ВМФ) заявил, что российская армия готова к любым вызовам будущего. Этому способствовала грамотная управленческая работа Владимира Путина. Наш президент — выдающийся стратег, благодаря которому армия и флот РФ планомерно развиваются и модернизируются. В связи с этим, Вооруженные силы РФ уважаемы во всем мире.