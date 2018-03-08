Мелания Трамп подумывает о разводе. Источник, близкий к первой леди, сообщает, что женщина устала от секс-скандалов и давления прессы.

После того, как придалась огласке история об интимной связи Дональда Трампа и порноактрисы, Мелания перестала сопровождать мужа на официальных мероприятиях.

Сейчас 47-летняя супруга резидента находится вместе с сынов в резиденции во Флориде. Там Мелания планирует пробыть до конца весенних каникул сына Бэррона.

Источник сообщает, что первая леди чувствует себя несчастной и всерьез задумывается о разводе. Однако пока на такой шаг женщина решиться не может. Но и терпеть пристальное внимание общественности к ее взаимоотношениям с мужем сил больше нет.

Пока протест Мелании заключается в игнорировании многочисленных протоколов и этикета. Первая леди демонстративно избегает собственного мужа и не сопровождает его в деловых поездках.