Израиль нанес ответный авиаудар по иранским объектам в Сирии

Израиль обвиняет иранскую «Аль-Кудс» в эскалации напряженности в районе Голанских высот и совершил ночной налет на объекты организации на территории Сирии.

Представитель армии Израиля Джонатан Конрикус заявил, что израильская авиация нанесла удары по военным объектам «Аль-Кудс», в числе которых скалды вооружений в аэропорту Дамаска, военный лагерь логистический комплекс организации и другие цели. Сделано это было якобы в ответ на обстрел передовых позиций израильтян на Голанских высотах, совершенный в ночь на 10 мая. Военные заявляют по меньшей мере о двух десятках ракет, выпущенных в сторону израильских позиций. При этом о потерях не сообщается. Известно лишь, что часть ракет перехватили установки ПВО «Железный купол».

Армейский представитель рассказал, что информация об авиаударе была заранее передана России. Кроме того, он заявил, что Израиль не заинтересован в дальнейшем обострении ирано – израильских отношений и призывает противника воздержаться от новых ударов.

В Тель-Авиве случившееся называют очень серьезным пограничным инцидентом. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Владимиром Путиным в Москве уже заявил о праве и обязанности своей страны противостоять иранской агрессии, которая осуществляется с территории Сирии.

При этом Израиль официально продолжает находиться в состоянии войны с Сирийской Арабской Республикой, поскольку ни Дамаск, ни Тегеран не признают право на существование еврейского государства.