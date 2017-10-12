Академии наук России и Франции подписали меморандум о сотрудничестве

В Санкт-Петербурге подписан меморандум о сотрудничестве между академиями наук двух стран – России и Франции. Как заявил Александр Сергеев, это событие – значимое для научного пространства всей Европы.

Документ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума, который начал свою работу 24 мая. Со стороны РАН соглашение скрепил президент Академии Александр Сергеев, с французской стороны – постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк.

Сергеев подчеркнул, что в меморандуме содержится не просто декларация о сотрудничестве, в нем перечислены конкретные направления совместной работы ученых. Российская сторона пообещала приложить все необходимые усилия для работы подписанного соглашения.

Напомним, вчера на полях ПМЭФ прошла встреча президентов двух стран, Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Лидеры двух стран обсуждали международные проблемы, а также ситуацию на востоке Украины. По итогам встречи французский президент рассказал, что скорее всего приедет болеть за французскую сборную на ЧМ-2018, причем допустил, что еще раз встретится с Владимиром Путиным и связал эту встречу с футболом. Вместе с мужем в Санкт-Петербург приехала также первая леди Франции Брижит Макрон.