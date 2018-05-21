ЕС введет дополнительные санкции в отношении Венесуэллы

Европейский Союз намерен ввести новые санкции в отношении Венесуэлы в связи недемократическими президентскими выборам, которые прошли в стране 20 мая. Это следует из заявления, сделанного после состоявшегося сегодня в Брюсселе заседания совета ЕС.

В заявлении отмечено, что новые ограничения будут точечными и обратимыми, поскольку Евросоюз ставит целью облегчить положение населения страны. Главы МИД стран ЕС также призвали Венесуэлу провести новые выборы президента, которые бы соответствовали международным демократическим стандартам и конституционному порядку страны.

Напомним, 20 мая с результатом в 68% голосов действующий президент Николас Мадуро был переизбран на президентский пост. Согласно закону, он должен остаться в президентском кресле до 2025 года. Европейский Союз отказался признавать результаты этих выборов, назвав процедуру их проведения недемократичной.

Ранее сообщалось, что, кроме введения дополнительных санкций против Венесуэлы, сегодня главы МИД ЕС должны были обсудить свою позицию по иранской ядерной сделке и ситуации вокруг КНДР.