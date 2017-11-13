Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ сингапурского саммита

Денуклеаризация Северной Кореи произойдет «очень быстро», заявил в Сингапуре президент США Дональд Трамп. Американо-корейский саммит завершился подписанием лидерами двух стран итогового документа, который должен положить начало новой истории в отношениях двух стран.

Содержание документа пока не раскрывается, однако источники в делегации Америки рассказали журналистам, что речь идет о декларации о намерениях развивать двусторонний диалог. Сами же Дональд Трамп и Ким Чен Ын очень позитивно оценили итоги проведенных переговоров и заявили, что были рады проведенной встрече и подписанию соответствующего документа.

По словам Трампа, отныне отношения двух стран будут очень отличаться от тех, которые существовали до сих пор. Кроме того американский президент считает, что все буду удивлены результатами, которых удалось достичь в Сингапуре. Трамп также очень лестно отозвался о своем визави – назвал Ким Чен Ына образованным и одаренным человеком, а также умелым переговорщиком.

В ответ глава КНДР поблагодарил президента США за встречу и заявил об обоюдном решении «оставить прошлое». По мнению Ына, мир ждут большие перемены после проведенного саммита.

Также главы двух стран заявили о намерениях продолжать встречина высшем уровне, а Дональд Трамп выразил готовность пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон.