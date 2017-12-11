Трамп признал, что Германия может сама решать судьбу второго «Северного потока»

Дональд Трамп признал за Германией право на решение вопроса о строительстве второй ветки «Северного потока».

Известно, что в ходе своего европейского турне Трамп неоднократно негативно высказывался о «Северном потоке – 2». На саммите НАТО он категорически высказывался о неприемлемости «потока трубопроводных долларов» в Россию и статусе Германии как «заложницы» Москвы. А во время визита в Великобританию, встречаясь с Терезой Мей, американский президент называл проект второго «Потока» «ужасной ошибкой».

Однако после саммита в Хельсинки, отвечая на вопросы журналистов, президент Трамп признал, что право принимать решение по строительству газопровода - за Германией. Однако, отметил он, Ангеле Меркель будет непросто принять такое решение, поскольку ее страна является членом НАТО. Кроме того, Трамп заявил о намерении Соединенных штатов «самым решительным образом» конкурировать в вопросе строительства второй нитки «Северного потока». Он также рассказал, что имел с немецким канцлером разговор «на решительных тонах» на тему газопровода и хочет посмотреть, как он сработает.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе саммита НАТО в Брюсселе федеральный канцлер Ангела Меркель в ответ на слова о том, что ее страна стала газовой заложницей, заявила, что Германия ни от кого не зависит, и будет принимать решения самостоятельно.