«Государственный изменник» Украины, Наталья Поклонская, вышла замуж в Крыму

По информации местных журналистов, в прошедшие выходные в Крыму экс-прокурор Крыма, Наталья Поклонская, и действующий руководитель аппарата, уполномоченного по правам человека, Иван Соловьев, узаконили свои отношения.

На свадьбу были приглашены только близкие родственники Натальи и Ивана, коллеги Поклонской из государственной думы и служащие силовых структур, работающие с Соловьевым.

47-летний Иван Соловьев - бывший сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Росии, заслуженный юрист. В период с 2011 по 2013 годы был руководителем аппаратом комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

Известно, что сами Поклонская и Соловьев информацию об этом событии не комментируют, то есть официального подтверждения свадьбы нет.

Ранее Наталья говорила журналистам, что не будет афишировать свою личную жизнь.

Следует напомнить, что после присоединения Крыма к территории Российской Федерации, Наталья Поклонская стала российским прокурором на данной территории, из-за чего попала в украинский список государственных изменников. В это же время в России, весной 2015 года, Наталья награждена орденом «За верность долгу», за проявленные мужество и патриотизм.