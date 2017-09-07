США подготовили список целей для ударов по Сирии

Военная разведка Соединенных Штатов Америки создала предварительный список объектов, по которым они будут готовы нанести воздушный удар. Известно, что по их информации в данных местах хранится химическое оружие.

Удары по данным объектам будут совершены в том случае, если Сирия все-таки начнет химическую атаку, сообщают американские чиновники. На сегодняшний день окончательное решение об ударах по Дамаску не принято. Но при соответствующем приказе Дональда Трампа, Америка готова «очень быстро отреагировать».

В настоящее время Пентагон обеспокоен тем, что сирийские силы продвигаются к Идлибу, в котором сосредоточена местная оппозиция. Если там им окажут сопротивление, то для дальнейшего своего продвижения, военные готовы использовать химическое оружие.

На сегодняшний день, готовясь к возможным ударам, Российская Федерация усилила свои силы ВМФ у берегов Сирии, выстроив самую мощную эскадру за все время сирийских конфликтов. США, в свою очередь, подтянули к границе эсминец, оснащенный 56ю крылатыми ракетами, многоцелевую атомную подводную лодку и другие военные силы.

31 августа стало известно, что российский самолет не смог попасть на территорию авиационной базы Хмеймим по причине того, что Ирак закрыл свое воздушное пространство для РФ. В настоящий момент власти Ирака никак не комментируют данную ситуацию и не называют причины отказа следования российского лайнера над своей территорией.