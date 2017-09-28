Шведские политики задумались об остановке «Северного потока – 2»

Радиостанция Sveriges Radio обнародовала позицию представителей разных партий шведского парламента относительно строительства второй нитки газопровода. Как следует из ответов политиков, большинство из них высказались за остановку «Северного потока».

В качестве аргументов называются разные причины. В первую очередь экологические – Европа стремится генерировать больше «зеленой» энергии из альтернативных источников. Другой распространенный аргумент – вопросы безопасности. Они поднимаются в связи с уверенностью шведов в том, что Россия нарушает нормы международного права. А в качестве иллюстраций вспоминают Грузию, Украину и Крым.

При этом в беседе с журналистами бывший министр обороны страны Карин Энстрем, которая также представляет Умеренную коалиционную партию, заявила, что ее соратники выступают за остановку строительства «всеми возможными способами». Христианско-демократическая партия Швеции устами Ларса Адактуссона выразила уверенность, что ЕС нельзя зависеть от России ни в каких вопросах. А «левый» Йенс Холм, который входит в парламентский совет ЕС, заявил: «Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать».

Кроме того, все политики приветствуют возможное принятие изменений в законодательство Евросоюза, которые позволили бы остановить строительство газопровода в Балтийском море.

Напомним, в начале июня Швеция выдала необходимые разрешения на прокладку «Северного потока – 2» в ее территориальных водах.