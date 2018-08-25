Франция готовится нанести мощный удар по Сирии

Генеральный штаб вооруженных сил Франции заявил о том, что их страна готова нанести мощный удар по Сирии.

Удар, как и в случае с Америкой, планируется нанести в случае, если в Идлибе снова начнется атака с применением химического оружия. Также в штабе отметили, что для этого им потребуется привлечение максимального количества стран-союзников.

Глава генерального штаба, Франсуа Лекуантр, комментирует это тем, что уже несколько недель в Сирии продолжается «прелюдия», в результате которой начнутся полномасштабные наступления со стороны Сирийского государства. К «прелюдии» в данном случае он относит возобновление Россией 5 сентября авиационных ударов по сирийским боевикам, а также обстрелы провинции Идлиб войсками правительства.

Также он заявил о том, что по его мнению к концу осени этого года ИГИЛ (организация, запрещенная на территории России) закончит свое существование в Сирии и Ираке.

Напомним, что не так давно стало известно, что сирийские боевики намерены провести инсценировку химической атаки, для обвинения Башара Асада, президента Сирии, в применении химического оружия. Это, в свою очередь, повлечет ответную реакцию со стороны Америки, Франции и Великобритании. В настоящее время известно, что США укрепляет свои ракетные силы, увеличивая число крылатых ракет на территории Сирии.