Американская прокуратура частично признала обвинения в отношении Марии Бутиной ложными

Несмотря на это, американские власти намерены оставить россиянку в тюрьме.

Речь идет об обвинениях в том, что Мария Бутина предлагала сексуальные услуги за возможность получить высокую должность в интересующей ее компании. Представители прокуратуры признали, что сделали ложные выводы из прочитанной переписки россиянки, следует из материалов суда.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл уже прокомментировал это заявление стороны обвинения. Он доволен признанием прокуратуры в неправоте и считает, что заявление об этом должно быть публичным. «Я надеюсь, что их признание прозвучит также громко, как и их ложные обвинения»,- заявил юрист.

Но даже после того, как часть обвинений в отношении россиянки признаны ложными, суд не намерен отпускать Марию из-под стражи. В материалах суда говорится, что другие доказательства ее вины и материалы дела в целом дают обвинению право полагать, что она может покинуть США для того, чтобы избежать ответственности. А ее длительные отношения с республиканцем Полом Эриксоном (его в материалах суда называют «лицом номер1») считают недостаточной гарантией того, что Бутина все же не уедет из страны.

Напомним, Мария Бутина была задержана в США в июле этого года по подозрению в шпионаже и работе в качестве иностранного агента. Одной из частей обвинения было якобы предоставление секс-услуг знакомым в американских политических кругах.