Американская прокуратура «отпустила с миром» Кевина Спейси

Официальные обвинения в сексуальных домогательств в отношении бывшей звезды «Карточного домика» не будут выдвигаться в связи с их давностью.

Как сообщил портал TMZ, эпизоды насилия, которые связывали с именем Кевина Спейси, относятся к 90-м годам, обвинения по ним уже не могут выдвигаться за давностью лет, объясняют в прокуратуре Лос-Анджелеса. Впрочем, освобождение от ответственности на родине не означает, что для Спейси наступила светлая полоса в жизни. Ведь за ним числится еще несколько расследований, которые уже ведет британская полиция. Напомним, в феврале и апреле полиция Лондона получила еще три заявления о харассменте, причем в одном из случаев речь идет о событиях 2013 года.

Кроме того, в Калифорнии сняли обвинения и в отношении Стивена Сигала, которого также обвинили в домогательстве. Причина та же – установленный законом срок для уголовного преследования актера и музыканта уже истек.

Напомним, скандал с сексуальными домогательствами Кевина Спейси заставил компанию Netflix снять его с главной роли в культовом сериале «Карточный домик». Другой фильм с участием Спейси, «Все деньги мира», пришлось частично переснять, чтобы заменить опального актера на другого исполнителя.