Кевин Спейси появится на большом экране впервые после сексуального скандала

Американское издание Hollywood Reporter сообщило о выходе в прокат нового фильма с участием опального голливудского актера Кевина Спейси, который оказался замешан в скандал с сексуальными домогательствами. В новой картине «Клуб миллиардеров» Спейси сыграет небольшую роль второго плана.

По заявлению дистрибьютора картины, компании Vertical Entertainment, ее авторы долго раздумывали над судьбой фильма и персонажа Спейси. Однако в результате было принято решение, что вся команда картины не должна страдать от поведения одного человека. Тем более, что два года назад, когда работа над фильмом только начиналась, никто в съемочной группе понятия не имел о прегрешениях Спейси.

Фильм рассказывает об истории нескольких молодых людей, которые делают неудачную попытку провернуть аферу в Лос-Анджелесе. Действия картины разворачиваются в 80-х годах прошлого века. Снял криминальную драму Джеймс Кокс по собственному сценарию. В США «Клуб миллиардеров» выйдет в прокат в августе этого года.

Напомним, после обвинения Кевина Спейси в сексуальных домогательствах Netflix отказался от продолжения съемок сериала «Карточный домик». Также было принято решение о невыходе других проектов с участием актера. В результате компания потеряла около 40 миллионов долларов.