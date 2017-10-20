Кандидат в губернаторы Приморья объявил бессрочную голодовку из-за несогласия с результатами выборов

Коммунист Андрей Ищенко считает, что данные итоговых протоколов в четырех районах были сфальсифицированы.

Вчера в Приморском крае прошел второй тур выборов, участие в котором приняли два кандидата: единоросс Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. Долгое время лидерство в избирательной гонке удерживал именно Ищенко, по итогам обработки 97% бюллетеней он получил более половины голосов жителей края. Однако под утро ситуация резко изменилась, по данным ЦИК лидером стал Андрей Тарасенко. Эту ситуацию объяснили тем, что под утро в систему ввели данные о голосовании в отдаленных районах Приморья, в частности, в Арсеньеве, а там победил именно единоросс Тарасенко.

Андрей Ищенко, в свою очередь, утверждает, что протоколы из Находки, Уссурийска и Артема, а также одного из районов Владивостока, были переписаны. Он заявил, что по факту фальсификаций уже готовятся иски в суд. А сам кандидат около полуночи по московскому времени объявил бессрочную голодовку, которую будет проводить на центральной площади столицы края.

КПРФ призвала общественников присоединиться к их кандидату, а также провести акции протеста в связи с выборными фальсификациями.