Из Словакии был «вежливо» выслан российский дипломат

Власти Словакии выслали российского дипломата из страны из-за подозрений его в шпионаже. О самом факте выдворения и о его причинах сообщил премьер-министр Словацкой республики Петер Пелегрини.

Подозрения пали на сотрудника аппарата военного атташе из-за предоставленной военной разведкой страны информации, в которой говорилось о том, что дипломат вел в отношении НАТО и республики разведывательную деятельность. 22 ноября с помощью, как заверяет Петер Пелегрини, проведенной «вежливо» высылкой российского дипломата, тот покинул Словакию.

Комментарии отказались давать как российские разведывательные спецслужбы, так и сотрудники посольства Словацкой Республики.

Официальные представители российских властей заявили, что подобный случай оставлять без внимания нельзя. Так генерал ФСБ Владимир Жабаров, который занимает пост заместителя главы международного комитета Совета Федерации, заявляет, что нужно готовить ответные зеркальные действия в отношении властей Братиславы. Он добавил, что подобные случаи еще никогда не оставались без ответа. Это мнение полностью поддерживает депутат Государственной Думы Антон Морозов.

Согласно международному праву Словакия не обязана предоставлять информацию, подтверждающую обоснованность таких действий по отношению к россиянину.