Мадуро подписал петицию о запрете Трампу вмешиваться в дела Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подставил свою подпись на петиции, которая призывает запретить лидеру США Дональду Трампу вмешиваться во внутренние дела латинского государства.

Центр по сбору подписей находится на площади Боливара в Каракасе. Именно туда на днях торжественно прибыл президент Венесуэлы со своей супругой Силии Флорес и поставили свою подпись на петиции, которая призывает не вмешиваться США во внутренние дела страны. Момент подписи можно было увидеть на онлайн-трансляции на официальном аккаунте Николоса Мадуро в социальных сетях. На днях появилась новая акция, целью которой стала сборка подписей над петицией, которая должна способствовать запрету американскому правительству вмешиваться во внутренние политические дела Венесуэлы.

Планируется собрать около десяти миллионов подписей, создатели петиции уверены, что такое большое количество подписей способствует переосмыслению позиции у США и у Западных стран, которые на данный момент пытаются самыми разными способами убрать с поста нынешнего президента Венесуэлы.

На данный момент нынешнюю власть Венесуэлы поддерживает Турция, Иран и Россия, а вот самопровозглашенного президента оппозиционера Гуаидо поддерживают США и целый ряд западноевропейских стран. Каким образом решиться этот спор, сложно предположить, многие политологи считают, что лучшим выходом из этой ситуации будет создание новых внеплановых выборов, которые пройдут «чисто» и демократично.