Путин уволил 9 генералов и назначил новых

Владимир Путин подписал указ об освобождении с должностей девятерых генералов силовых ведомств и МЧС. Документ был опубликован на официальном правительственном портале.

С должностей были сняты три региональных начальника МЧС и три высокопоставленных чиновника из МВД: глава управления антикоррупционного ведомства и два генерала из регионов. Помимо них освободили свои кресла старший помощник председателя Следственного комитета РФ и руководители СК и УФСИН в регионах. Тем же указом Путин посадил новых генералов в кресла глав МЧС по Республике Крым и Красноярскому краю.

Также назначены глава управления по миграционным вопросам МВД — Валентина Казакова и новый руководитель печально известного «центра Э» - должность начальника управления по противодействию экстремизму МВД отныне занимает Олег Ильиных. Предыдущий начальник анти-экстремисткого управления Тимур Валиулин подал в отставку в конце прошлого года после развода - бывшая жена экс-главы сообщила управлению собственной безопасности МВД о незадекларированной недвижимости в Болгарии. В этой рокировке приняла участие и официальное «лицо» МВД Ирина Волк — теперь она занимает должность помощника министра внутренних дел.

Пользователи Сети незамедлительно отреагировали на указ президента предложением очистить схожим образом кабинет министров. Комментаторы утверждают, что за действия экономического блока стоит сместить наиболее высокопоставленных лиц. В частности, обсуждалась и кандидатура Дмитрия Медведева. Впрочем, существует мнение, что многие из вышеперечисленных генералов ушли в отставку только ради последующего повышения или выхода на пенсию.

Это не первые кадровые перестановки в силовых ведомствах, в конце января так же указом главы государства был снят с должности статс-секретарь Юрий Любимов. Последняя волна увольнений в высших эшелонах силовых структур прошла в конце августа, когда были уволены 15 генералов, в частности три начальника региональных ГУМЧС и три местных главы УФСИН. При обеих кадровых чистках причины смещений не разъяснялись.