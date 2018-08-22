Завершился важнейший этап испытаний ядерной энергоустановки ракеты «Буревестник»

ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли сообщает о завершении испытаний ядерной энергетической установки дозвуковой крылатой ракеты «Буревестник». Как сообщается, на испытаниях подтвердилась заявленная способность ракеты к неограниченному полёту.

Этот этап является важнейшим в разработке ракеты, так как принципиально новая конструкция энергоустановки, хоть в теории и даёт массу преимуществ по сравнению с традиционными твёрдо и жидкотопливными носителями, на практике ни разу не тестировалась.

Ещё в марте 2018 года Владимир Путин сообщил о разработке принципиально новой крылатой ракеты с неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией, что в теории делает её неуязвимой для всех систем противовоздушной обороны, существующих на данный момент.