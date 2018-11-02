Трамп: Китай желает стать членом ядерной сделки США и России

Со слов американского президента, он уже обсуждал этот вопрос со своим китайским коллегой. Тот высказал такое пожелание.

Дональд Трамп особо подчеркнул, что обсуждалась именно трёхсторонняя сделка. То есть, Китай желает стать членом ядерного договора США и России.

Сообщение об этом президент США сделал при проведении пресс-конференции с Петером Пеллегрини, являющимся словацким премьер-министром.

Ранее нечто подобное высказывал и Болтон. Он также допускал, что к переговорам США и России по вопросам разоружения может быть допущен Китай.

Трамп рассказал, что эта тема поднималась во время обсуждения с китайским лидером Торговой сделки. Со слов главы США, вопрос присоединения к ядерной сделке двух держав интересовал Китай даже более, чем торговля.

Американский президент высказал уверенность, что Пекин намерен в будущем присоединиться к соглашению, предусматривающему ядерное нераспространение.

По данным ряда источников, Трамп уже поручил подготовку почвы для того, чтобы между США и Россией было заключено новое соглашение об осуществлении контроля над ядерными вооружениями. К этой работе он предложил привлечь и Китай.

В России отреагировали на эту информацию. С сообщением выступил Юрий Ушаков, являющийся помощником Владимира Путина. Он отметил, что для начала требуется выполнение уже имеющихся договорённостей.

Кремль готов к новым соглашениям, однако, они требуют проведение очень серьёзных переговоров. К ним, со слов Ушакова, пока ещё никто даже не приступал.