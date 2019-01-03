«И стоило служить народу?»: Доходы красноярского губернатора уменьшились за год в 10 раз

Они составили в 2018 году 21,9 млн рублей. Такие сведения содержит документ, размещённый порталом краевого правительства.

Таким образом, доходы красноярского губернатора за истекший год уменьшились сразу в 10 раз. Шутники в Сети уже задаются вопросом, стоило ли, в таком случае, служить народу.

В том же документе отмечено, что Александр Усс имеет в собственности четыре земельных участка, такое же количество дачных домиков и жилое строение с площадью больше 324 квадратных метров. Также ему принадлежит Land Rover Range Rover.

А вот в 2017 году доходы губернатора были задекларированы в размере 221,6 млн рублей. Правда, отдельно отмечалось, что 193 млн рублей были наследством.

Супруга красноярского губернатора также задекларировала свой доход по итогам 2018 года в размере 18,9 млн рублей.

Помимо того, она является собственницей двух квартир, одного дома, трёх земельных участков, гаража, гаража-бокса и двух машиномест.

Кроме этого, женщина является владелицей трёх нежилых помещений, одного нежилого здания, автомобилей Land Rover Range Rover и Lexus GS 300, мотолодки Silver и маломерного судна Silverado 31A. Это, не считая, разной мелочи, типа прицепа и так далее.

На пост красноярского губернатора Усс был выбран в сентябре прошлого года. До этого он с 1998 года был бессменным руководителем краевого парламента.