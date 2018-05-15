На Алтае арестовали бывшего управделами правительства за миллионную взятку

На Алтае арестовали за крупную взятку бывшего управделами губернатора и правительства края Алексея Белобородова. По данным следствия, экс-чиновник получил мзду в размере более 2,7 миллионов рублей.

Как рассказали в следственном комитете, с 2013 по 2016 год Белобородов подписал с коммерческими фирмами госконтракты, общая стоимость которых составляет 94 миллиона рублей. А потом за подписи на актах и справках о стоимости работ он получил взятку, но не деньгами, а имуществом и услугами. Общая сумма «откатов» превысила 2,7 миллиона рублей.

В СК также отметили, что в отношении бывшего управделами уже расследуется одно уголовное дело. Его возбудили в сентябре прошлого года в связи с превышением чиновником служебных полномочий – незаконной тратой 18 миллионов рублей из бюджета на покупку авто в обход конкурентных процедур. Именно после начала этого расследования Белобородова отстранили от должности, а потом уволили.

Сейчас следователи планируют объединить оба дела в одно производство.