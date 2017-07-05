На Урале бывший городской чиновник отправится в колонию за взятку квартирой

Бывший замглавы администрации городского округа Арамили в Свердловской области был признан судом виновным в получении крупной взятки и отправится за решетку ближайшие 9 лет. Кроме того, экс-чиновник обязан заплатить в казну штраф в 4,7 миллиона рублей.

По сообщению региональной прокуратуре суд признал Александра Мельникова виновным в получении в качестве взятки документов на квартиру в новостройке, которая возводилась на улице Текстильщиков. Следствие установило, что по своим должностным обязанностям чиновник курировал городское строительство. В обмен на покровительство при возведении многоэтажки и вводе ее в эксплуатацию он потребовал у застройщика выдать ему документы на квартиру площадью 52 квадратных метра и стоимостью более 2 миллионов рублей. Недвижимость была оформлена на его знакомую.

В мае 2017 года Мельникова задержали в момент передачи документов. Во время следствия он находился под домашним арестом, мужчину уволили с занимаемой должности. После вынесения судом приговора Мельникова взяли под стражу прямо в зале суда. Согласно приговору, бывший городской чиновник не только проведет за решеткой 9 лет, но и оплатит 4,7 миллиона рублей (двойную стоимость незаконно полученной квартиры) в качестве штрафа. Прокуратура согласилась с таким наказанием, хотя первоначально и настаивала на штрафе в более чем 7 миллионов рублей.

Пока что приговор райсуда не вступил в законную силу – у бывшего чиновника есть законное право обжаловать свое наказание.