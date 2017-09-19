В Волгограде задержали начальника областного морга за крупную взятку

По данным следствия, главный врач Волгоградского областного морга получил за год не менее 360 тысяч рублей от своего подчиненного в качестве откатов.

Как рассказали в пресс-службе областного подразделения следственного комитета, в апреле прошлого года злоумышленник предложил своему подчиненному, санитару, брать с родных деньги за одевание усопших, а также за косметические услуги. Родственникам это стоило около 4 тысяч рублей, треть из которых в конце концов оказывались у главврача паталогоанатомического бюро. Таким образом, общая сумма незаконно полученных средств составляет около360 тысяч рублей.

В отношении руководителя морга следственные органы возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере, чиновник задержан. Впрочем, сам он признал свою вину лишь частично – утверждает, что далеко не все деньги клал себе в карман, а расходовал часть из «левых» средств на нужды бюро.

На данный момент решается вопрос о возможном аресте злоумышленника.