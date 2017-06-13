Политик, бывший мер Нью-Йорка, а в нынешнее время адвокат лидера США Рудольф Джулиани принял решение - отменить проездку в столицу Украины, так как видит среди сторонников избранного президента «не только врагов Трампа, но и врагов США». В этом адвокат признался лично сам. Его заявление сегодня, 11 мая, озвучили в эфире американского телеканала Fox News Channel.

В своём заявлении Джулиани уверяет, что он не намерен ехать на Украину, поскольку опасается столкнуться с врагами Трампа, и даже «может» с врагами США. Аргументирует своё решение адвокат тем, что информацию «о врагах среди сторонников Владимира Зеленского» он получил от - весьма проверенных источников.

Как оказалось, политик «избегает» встречи с человеком, который причастен в пособничестве с демократами США в деле «о вмешательстве в американские выборы в 2016 году». Правда имени «врага» адвокат так и не озвучил.



