«Под водой не скроетесь»: Россия запустила в массовое производство противолодочные ракеты АПР-3М

Тактико-технические данные этого новейшего российского оружия пока не разглашаются. Однако, её предшественницы показывали такой результат, что её уже готовы покупать многие страны.

Россия запустила в массовое производство свои самые современные противолодочные ракеты АПР-3М. Они прошли не только все свои испытания. Уже освоен и серийный выпуск.

Поставки АПР-3М для нужд Минобороны начнутся уже в течение ближайшего времени. Также, эти противолодочные ракеты станут продвигаться на экспорт.

АПР-3М являются полностью интегрированными в состав вооружения противолодочного вертолёта Ка-27М, прошедшего полную свою модернизацию.

Помимо того, эти ракеты воздушного базирования смогут применять и другие средства доставки морской авиации ВМФ.

Ракета, которую начала выпускать Россия, является высокотехнологичным цифровым изделием. Однако, ею могут вооружаться не только Ка-27М, но и другие современные летательные аппараты.

Даже предшественницы АПР-3М до сих пор считаются одними из самых эффективных в мире средств по борьбе с субмаринами условного противника.

Модернизированный Ка-27М также неоднократно подтверждал свою универсальность и боеспособность. После его перевооружения на новые АПР-3М, Россия получит ещё более надёжного защитника своих морских рубежей.

В особенности, это стало актуальным, когда «партнёры» стали всё чаще заглядываться на российскую Арктику. Они предполагают «осваивать» её с помощью подводных лодок. Вот тут то и подоспел «гостинчик». Как в анекдоте, а вот теперь думай, кум, думай.